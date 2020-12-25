"Мы же не воюем мясом". Кривонос прокомментировал слова Зеленского о мобилизации "всех" в случае нового нападения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия решит напасть на Украину со стороны оккупированного Крыма, "все будут мобилизованы" – и мужчины, и женщины. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос сказал, что в реалистичности такой идеи главу государства убеждает его окружение.

Кривонос: Государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается Фото: Сергій Кривонос / Facebook

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос сомневается в возможности реализовать идею мобилизовать "всех" в случае новой агрессии со стороны России.

Об этом он заявил НВ, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского. Президент в интервью "Фокусу", опубликованном 25 декабря, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны оккупированного Крыма, сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

По данным Кривоноса, окружение Зеленского убеждает его, что реализовать идею такой мобилизации возможно.

"[Они] рассказывают президенту, что способны это сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", – сказал он.

Замсекретаря СНБО выразил мнение, что в Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства".

"2014 год показал, что огромное количество [граждан] шло [воевать], но еще большее количество – убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", – добавил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".