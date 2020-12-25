Зеленский заявил, что не может делать выводы о том, является ли Татаров коррупционером

Замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров должен "пойти и доказать, что ни в чем не виноват", заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Уголовное дело против Татарова касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в ОПУ Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря, заявил, что не может делать выводы о том, является ли замглавы Офиса президента Олег Татаров коррупционером.

"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это наносит рану, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже. Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Татаров временно отстранен от вопросов, касающихся Национального антикоррупционного бюро и прокуратуры.

"С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали [замглавы ОПУ] Андрею Смирнову. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват. Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", – подчеркнул президент.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Офис генпрокурора передал в Службу безопасности.

В НАБУ подчеркивали, что сегодня Высший антикоррупционный суд должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн). ВАКС в итоге отложил заседание.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отрицает свою причастность к передаче дела Татарова из НАБУ в СБУ.