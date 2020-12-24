Производство по Татарову передали из НАБУ в СБУ. В бюро считают, что так чиновника хотят спасти от заключения под стражу

Производство в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которое расследовало Национальное антикоррупцинное бюро, передали в Службу безопасности 23 декабря. Детективов НАБУ об этом оповестили лишь утром 24 декабря – за несколько часов до судебного заседания, на котором Татарову должны избрать меру пресечения.

23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Украины от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве не называют имени, но из деталей дела ясно, что речь об Олеге Татарове.

"Решение принято втайне, без консультаций с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23.42", – говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ отмечают, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", – заявили в бюро.

В НАБУ подчеркивают, что сегодня в 12.30 Высший антикоррупционный суд Украины должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн).

"Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9.00. Поэтому вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", – возмутились в ведомстве.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.