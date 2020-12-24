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Производство по Татарову передали из НАБУ в СБУ. В бюро считают, что так чиновника хотят спасти от заключения под стражу

Производство в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которое расследовало Национальное антикоррупцинное бюро, передали в Службу безопасности 23 декабря. Детективов НАБУ об этом оповестили лишь утром 24 декабря – за несколько часов до судебного заседания, на котором Татарову должны избрать меру пресечения.

18 декабря Татарову вручили подозрение
18 декабря Татарову вручили подозрение
Фото: Олег Татаров / Telegram

23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Украины от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве не называют имени, но из деталей дела ясно, что речь об Олеге Татарове.

"Решение принято втайне, без консультаций с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23.42", – говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ отмечают, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", – заявили в бюро.

В НАБУ подчеркивают, что сегодня в 12.30 Высший антикоррупционный суд Украины должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн).

"Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9.00. Поэтому вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", – возмутились в ведомстве.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Олег Татаров, НАБУ, Офис президента Украины, Офис генпрокурора
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