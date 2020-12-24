Зеленский сделал выбор – он собирается защищать пророссийского Татарова даже ценой конфликта с Западом

НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова.

Материалы дела замглавы Офиса президента Олега Татарова находятся в Национальном антикоррупционном бюро, и их выдача не планируется. Потому что передавать их в СБУ по решению генпрокуратуры – нет оснований. НАБУ имеет право запросить любые антикоррупционные материалы из любых правоохранительных органов.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП. Закон не дает ему такого права – забирать антикоррупционные дела у антикоррупционных органов. НАБУ может открыть уголовное дело против самого Симоненко.

Решение о передаче дела в СБУ может быть обжаловано в суде.

Два раза в декабре Генпрокуратура вмешивается в дело топ-чиновника: срывает вначале предъявление подозрения Татарову, а затем избрание меры пресечения. Сам Татаров до сих пор не отстранен от должности и продолжает работать в ОП, используя власть для своей защиты.

Татаров – представитель пророссийских сил в окружении Зеленского. Уголовное дело НАБУ, которое против него открыто, Татаров назвал "внешним управлением", намекая, что против него НАБУ действует по указке США. Именно так все действия НАБУ называют на телеканалах кума Путина Медведчука.

Зеленский сделал выбор – он собирается защищать своих пророссийских сотрудников даже ценой очередного конфликта с Западом.

Нарушая независимость НАБУ и вмешиваясь в расследование, Зеленский в очередной раз нарушает требования меморандума с МВФ, который подписала Украина.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора