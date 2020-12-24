Татаров о передаче его дела из НАБУ в СБУ: Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

Комментируя передачу его дела из Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ, замглавы Офиса президента Олег Татаров заявил, что уголовное производство в его отношении – месть директора НАБУ Артема Сытника.

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров заявил 24 декабря в Telegram, что его позиция по отношению к уголовному производству, в котором он фигурирует, не изменилась после передачи из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины.

"СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде [об избрании меры пресечения] может не состояться из-за изменения подследственности с НАБУ на СБУ, которое произошло в связи со вчерашним решением Верховного Суда. Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу", – написал он.

Замглавы ОП отметил, что "уже три недели требует от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство" любой его противоправной деятельности.

"Напоминаю, что за неудачной попыткой мести в отношении меня стоит скандальный директор НАБУ [Артем] Сытник, который находится в реестре коррупционеров и официально признан судом виновным в коррупции", – заявил Татаров.

В НАБУ подчеркивали, что сегодня Высший антикоррупционный суд Украины должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн).

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.