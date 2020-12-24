Антикоррупционный суд отложил заседание для избрания Татарову меры пресечения

Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, на котором собирались рассматривать меру пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова, перенесли, чтобы уточнить полномочия прокуроров.

24 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание, на котором собирались рассматривать ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого во взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщает УНН.

"Дата следующего судебного заседания – 28 декабря в 12.30", – объявил судья.

Заседание ВАКС отложил "из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров".

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Офис генпрокурора передал в Службу безопасности.

В НАБУ подчеркивали, что сегодня ВАКС должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн).

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.