Власть проводит спецоперацию "спасти рядового Татарова". Нас пытаются держать за дураков. Но обманывать долго украинцев невозможно

Народ избрал Зеленского в 2019 году, потому что хотел справедливости. Запрос на нее до сих пор остается высоким – по соцопросам люди хотят увидеть реальную борьбу с коррупцией.

Такую борьбу обещал действующий президент на трибунах и стадионах, упрекая предыдущего, что она не велась. Сейчас мы видим, как постепенно сводится на нет вся работа антикоррупционных органов, созданных во времена Порошенко.

Последнюю неделю власти проводят спецоперацию "спасти рядового Татарова", меняя прокуроров, передавая производство дела от НАБУ в СБУ накануне избрания меры пресечения для обвиняемого в коррупции госчиновника. Нас пытаются держать или за слепых, или за дураков. Но обманывать долго украинцев невозможно.

Тот, кто защищает преступника, превращается в такого же.

Источник: Oleg Sentsov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора