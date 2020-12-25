Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не спрашивал у генпрокурора Ирины Венедиктовой о ходе расследования дела против пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты работы и при ней "бандитов поймали больше", заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря.

"Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят, как о [главе Офиса президента Андрее] Ермаке, поэтому не очень интересно", – сказал президент.

На вопрос, как продвигается расследование против пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, Зеленский посоветовал спросить у правоохранительных органов и заявил, что не имеет права спрашивать об этом у генпрокурора Венедиктовой.

"Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", – сказал Зеленский.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.