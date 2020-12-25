ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не спрашивал у генпрокурора Ирины Венедиктовой о ходе расследования дела против пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Защита Порошенко заявляла, что против экс-президента открыли почти 60 уголовных производств
Защита Порошенко заявляла, что против экс-президента открыли почти 60 уголовных производств
Фото: EPA

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты работы и при ней "бандитов поймали больше", заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря.

"Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят, как о [главе Офиса президента Андрее] Ермаке, поэтому не очень интересно", – сказал президент.

На вопрос, как продвигается расследование против пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, Зеленский посоветовал спросить у правоохранительных органов и заявил, что не имеет права спрашивать об этом у генпрокурора Венедиктовой.

"Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", – сказал Зеленский.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
"Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS