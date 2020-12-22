Подоляк: Зеленский прекрасно понимает, что Порошенко желает взять реванш

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что глава государства Владимир Зеленский "равнодушно смотрит" на своего предшественника Петра Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что бывший глава государства Петр Порошенко хочет взять у него реванш за проигрыш на последних президентских выборах. Об этом в интервью "Фактам" заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Первое. Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко. Потому что он прекрасно понимает, что у Порошенко есть желание взять реванш. Второе. Петр Порошенко не ушел из политики, к огромному сожалению, как должен был бы уйти человек, реально обманувший ожидания, за которые заплачена огромная цена", – считает Подоляк.

Он утверждает, что Порошенко тратит много денег для раскола украинского общества.

"Его политика с точки зрения европейской или американской модели – это политика этакого провинциального типа. Он тратит гигантские деньги на создание компроматной нервозности, прежде всего, в медийной среде, на то, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы общество продолжало раскалываться. Безусловно, на это необходимо реагировать должным образом. Но правоохранительная система, доставшаяся нам в наследство, не может быть изменена в считанные месяцы. Она не реагирует. А должна бы", – сказал Подоляк.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.