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Зеленский уволил Ковалив с поста заместителя главы Офиса президента

Должность заместителя главы Офиса президента займет Юлия Свириденко. Такие указы подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

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Ковалив работала в Офисе президента Украины с сентября прошлого года
Ковалив работала в Офисе президента Украины с сентября прошлого года
Фото: Yuliya Kovaliv / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы Офиса президента (ОПУ) Юлию Ковалив, говорится в указе главы государства №580/2020 от 22 декабря.

"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – сказано в тексте документа.

Следующим указом №581/2020 он назначил заместителем руководителя ОПУ Юлию Свириденко.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины",  говорится в документе. 

Ковалив уже отреагировала на свое увольнение.

"Я оставляю должность заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов", – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/3598259650220736

Она пообещала в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Украина становилась экономически сильнее, а благосостояние граждан росло.

Офис Зеленского считает, что Ковалив внесла весомый вклад в экономическое развитие Украины. При ней удалось наработать меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантина, приняты важные законы и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ, отметили в ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2233257003485821

Ковалив остается в команде Зеленского, говорят собеседники "Украинской правды" в ОПУ и отмечают, что она остается в "Нафтогазі" и будет советником Зеленского.

Юлия Свириденко окончила Киевский торгово-экономический университет. Была главой постоянного представительства Чернигова в китайском городе Уси (на востоке Китая недалеко от Шанхая). В 2015 году работала советником главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

В 2018 году исполняла обязанности главы Черниговской ОГА, сказано в ее биографии на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Свириденко занимала пост заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с сентября 2019 года.

Ковалив работала в Офисе президента с сентября прошлого года. До этого в разное время она занимала должности замглавы министра экономического развития и торговли, главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины, возглавляла наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України". Последним местом работы до ОПУ у Ковалив был набсовет "Нафтогазу".

Теги: Владимир Зеленский, Юлия Ковалив, Офис президента Украины
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