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Подоляк: Зеленский вообще не бронзовеет. Это иной тип украинского политика

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает главу государства Владимира Зеленского политиком европейского плана.

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Подоляк считает, что Зеленский хорошо разбирается в проблемах, с которыми сталкивается на посту президента
Подоляк считает, что Зеленский хорошо разбирается в проблемах, с которыми сталкивается на посту президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский – это новый тип украинского политика, заявил в интервью "Фактам" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Владимир Александрович – это иной тип украинского политика. Несомненно, он политик европейского плана. Он открыт, готов дискутировать, предпочитает именно диалоговые прозрачные (не теневые, как у нас принято) форматы общения с обществом… Владимир Александрович вообще не бронзовеет. Это в принципе невозможно. У него другой психотип. Для него доверительное отношение к людям – основа его мировоззрения. Он интуитивист, очень быстро разбирается: человек компетентен, профессионален, действительно готов работать в рамках правил или собирается его обмануть", – сказал Подоляк.

По его словам, Зеленский хорошо разбирается в проблемах, с которыми сталкивается на посту президента.

"[Это] некая стереотипия: вот он во время избирательной кампании был один, а сейчас иной. Да так и должно быть. У нас всегда было так: есть общество и есть набор заматеревших политиков-бюрократов. Он отошел от этого типажа и показал избирателям, что представитель общества может реально стать политиком другого формата. И это дало результат. После этого происходит обязательная трансформация – он становится политиком, реально понимающим ту проблематику, с которой каждый день сталкивается, то есть операционное управление государством. А это в том числе и сакральность, и влияние, и уважение к собственным институтам, которые должны быть у этого государства", – отметил Подоляк.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.

Согласно опубликованным 21 декабря 2020 года результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, 14,5% украинцев считают Зеленского самым успешным политиком страны в этом году. При этом 28% опрошенных назвали президента главным неудачником среди всех политиков Украины.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент, Михаил Подоляк
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