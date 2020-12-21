Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий и туризма

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон снижает ставку налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведению экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещению.

Сниженная ставка НДС также будет применяться в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычной версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

При этом до 2025 года освобождаются от НДС поставки услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению в отелях и подобных заведениях.

В июле этого года Зеленский уже подписывал другой закон о поддержке креативных индустрий. Он, в частности, предусматривал предоставлять государственную субсидию для национальных кинопроектов (художественных, документальных, детских, телевизионных фильмов и сериалов) в объеме до 100% от их сметы.