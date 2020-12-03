Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров в 2021 году утвердить национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства.

Зеленский подписал указ об обепечении безбарьерного пространства в день людей с инвалидностью Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря подписал указ №533/2020 об обепечении безбарьерного пространства. Документ опубликован на сайте главы государства.

В документе сказано, что Кабинет Министров с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и органов местного самоуправления до 12 апреля 2021 года должен утвердить национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Стратегия направлена на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрение принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью, отмечено в указе.

"Безбарьерность – это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоление барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях "человек – государство", – сообщили в Офисе президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Генеральная Ассамблея ООН 14 октября 1992 года провозгласила 3 декабря днем людей с инвалидностью. Его цель – продвижение их прав во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью.