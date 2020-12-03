Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева главой госконцерна "Укроборонпром".

Гусеву 41 год, с 2019 года он возглавлял Херсонскую ОГА Фото: Юрій Гусєв / Facebook

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №532/2020 о назначении генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Указом №529/2020 президент уволил Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Гусев 3 декабря написал в Facebook, что в связи с его назначением на новую должность проведет итоговую пресс-конференцию как бывший глава облгосадминистрации.

"В пятницу в Херсоне состоится итоговая пресс-конференция по результатам моей работы на должности председателя Херсонской областной государственной администрации", – написал он.

1 декабря шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".

Кабмин Украины 2 декабря согласовал отставку Гусева с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Гусеву 41 год, он возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года.