Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

Закон, который предусматривает бесплатное питание детей погибших и пропавших без вести защитников Украины, президент Владимир Зеленский подписал почти через месяц после его принятия Верховной Радой.

Зеленский подписал закон через две недели после его поступления из Рады Фото: Офіс Президента України / Facebook

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий бесплатное питание детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести, защищая независимость и суверенитет Украины. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Речь идет о питании детей в учреждениях образования.

"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев", – говорится в сообщении.

Законопроект №4130 Верховная Рада приняла 5 ноября, на подпись президенту документ направили 17 ноября.

Инициаторами законопроекта являются 60 народных депутатов, большинство из которых входят во фракцию "Слуга народа".