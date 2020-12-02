Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий бесплатное питание детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести, защищая независимость и суверенитет Украины. Об этом проинформировал сайт главы государства.
Речь идет о питании детей в учреждениях образования.
"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев", – говорится в сообщении.
Законопроект №4130 Верховная Рада приняла 5 ноября, на подпись президенту документ направили 17 ноября.
Инициаторами законопроекта являются 60 народных депутатов, большинство из которых входят во фракцию "Слуга народа".