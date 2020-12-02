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Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

Закон, который предусматривает бесплатное питание детей погибших и пропавших без вести защитников Украины, президент Владимир Зеленский подписал почти через месяц после его принятия Верховной Радой.

Зеленский подписал закон через две недели после его поступления из Рады
Зеленский подписал закон через две недели после его поступления из Рады
Фото: Офіс Президента України / Facebook

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий бесплатное питание детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести, защищая независимость и суверенитет Украины. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Речь идет о питании детей в учреждениях образования.

"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев", – говорится в сообщении.

Законопроект №4130 Верховная Рада приняла 5 ноября, на подпись президенту документ направили 17 ноября.

Инициаторами законопроекта являются 60 народных депутатов, большинство из которых входят во фракцию "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, закон, погибшие, еда, родители
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