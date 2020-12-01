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Рада решила доработать законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях"

Законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" предусматривает поддержку инвесторов, которые решились вложить в экономику Украины более €30 млн.

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Чтобы иметь поддержку государства, инвесторы должны создать не менее 150 рабочих мест
Чтобы иметь поддержку государства, инвесторы должны создать не менее 150 рабочих мест
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины решила направить на доработку законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". За подготовку документа к повторному второму чтению проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

К законопроекту подали 37 поправок. Из них на сегодняшнем заседании приняли только шесть. 

"Закон определяет организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов с целью привлечения в Украину значительных инвестиций, создания новых рабочих мест, стимулирования экономического развития регионов и роста конкурентоспособности экономики Украины", – говорится в описании документа.

Законопроект предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €30 млн. Инвесторы должны создавать не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где ожидаются вложения. Согласно документу, они должны получить прямой договор с правительством Украины.

Объем государственной поддержки для инвестора прописывается в специальном договоре. Он не может превышать 30% от планового объема проекта со значительными инвестициями (строительство, модернизация, техническое или технологическое переоборудование объектов, покупка оборудования и комплектующих изделий к нему).

В пояснительной записке подчеркивается, что в течение последних лет Украина не смогла привлечь значительный объем инвестиций.

"В последние 15 лет в Украине было реализовано только 16 инвестиционных проектов стоимостью более $500 млн, из которых более двух третей были сырьевыми или направленными на внутренний рынок. Только один проект был направлен на формирование добавленной стоимости", – указывается в записке. 

В первом чтении Верховная Рада приняла документ 21 июля. Тогда проект закона поддержали 244 народных депутата. 

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Тогда президент говорил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно" и будет решать все проблемы инвестора в любое время.

Теги: Верховная Рада, Украина, инвестиции, строительство, Владимир Зеленский, законопроект, регионы
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