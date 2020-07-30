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"Вот такая "инвестиционная няня". В Smart Energy заявили о давлении со стороны НАБУ

Генеральный директор газодобывающей компании Smart Energy Сергей Глазунов сообщил, что в офисы Smart Energy с обысками пришли детективы Национального антикоррупционного бюро. По его словам, НАБУ проводит следственные действия не только в помещениях, которые указаны в постановлении суда, но и в других офисах группы.

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Детективы НАБУ блокируют хозяйственную деятельность фирм, "разрешение на проникновение в которые ни один суд не давал", заявил Глазунов
Детективы НАБУ блокируют хозяйственную деятельность фирм, "разрешение на проникновение в которые ни один суд не давал", заявил Глазунов
Фото: apostrophe.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро 30 июля пришли с обысками в центральный офис газодобывающей компании Smart Energy, а также в офис, который находится в селе Яхники Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Следственные действия проводят на основании постановления Высшего антикоррупционного суда в рамках досудебного производства, касающегося законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", сказано в релизе. В марте 2019-го британская компания Enwell Energy (бывший Regal Petroleum), которая входит в группу Smart Energy, сообщила о покупке компании "Аркона Газ-Энергия", подчеркивается в сообщении. 

В связи с этим Smart Energy заявляет о "необоснованном давлении на британского инвестора и на весь бизнес группы". 

Генеральный директор газодобывающей компании Smart Energy Сергей Глазунов предположил, что у НАБУ есть "некие претензии" к должностным лицам Государственной службы геологии и недр Украины и "Аркона Газ-Энергия".

"НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила "Аркону" в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранители решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, “Арконы” и недавней сделкой. Три года тому мы вообще ничего не знали про “Аркону”. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда правоохранителям и стоит обращаться", – сказал он.

Глазунов подчеркнул, что компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области, не являются сторонами сделки.

"Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы. Детективы НАБУ "заблудились в трех соснах" и настойчиво обращаются к третьим лицам, которые не являются владельцами искомых документов", – подчеркнул гендиректор Smart Energy.

Он считает незаконными действия детективов. 

"В решении [суда] четко указаны документы, которые могут изыматься, а также периметр, где могут проводиться следственные действия. По документам – я сказал выше, им надо было обращаться по другому адресу. А что касается сегодняшних обысков, то они проводятся не только в офисах Enwell Energy (Regal Petroleum), но и в других компаниях, расположенных на том же этаже, которые не имели никакого отношения к покупке "Арконы" и разрешение на проникновение в которые ни один суд не давал. Блокируется их хозяйственная деятельность. Осуществляется давление на британского инвестора. Вот такая "инвестиционная няня", – резюмировал Глазунов, отметив, что компания сотрудничает со следствием, предоставляя "всю информацию по первому требованию". 

В комментарии "Апострофу" он заявил, что уверен в законности лицензии, которую получила "Аркона Газ-Энергия". По мнению Глазунова, в расследовании могут быть заинтересованы акционеры "Укрнафты". Он подчеркнул, что в 2019 году законность выдачи лицензии "Аркона Газ-Энергия" подтвердила коллегия судей Кассационного админсуда Верховного Суда. 

Smart Energy – управляющая компания в составе группы "Смарт-Холдинг" внефракционного нардепа Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Теги: инвестиции, Смарт-Холдинг, детективы, НАБУ, обыски
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