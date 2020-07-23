СБУ за год превратили в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь

Городской голова Днепра.
На злобу дня.
Я намеренно не буду комментировать решение президента удовлетворить требования террориста или разгонять конспирологию касаемо запоздалого штурма автобуса.
Хочу сказать лишь одно. Только я один заметил, что СБУ в этой весьма странной истории заняло совершенно пассивную роль и лавры (или проклятия) получили другие ответственные товарищи?
Ответ прост. За последний год это ведомство из уважаемой спецслужбы превратилось в инструмент сведения счетов с местным самоуправлением.
Наверное, в Украине нет ни одной мэрии, куда бы с обыском не пришло СБУ.
В преддверии местных выборов хотелось бы узнать у господина Баканова, какое количество уголовных дел его подчиненные возбудили против террористов (коллаборантов, сепаратистов), а сколько – против муниципалитетов? Уверен, что ответа не будет.
"Альфа" с автоматами и в бронежилетах предпочитает нынче не родину защищать, а пугать женщин-бухгалтеров в водоканалах и с подрядчиков получать.
Потому что за год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом, уже не скрываясь.
Источник: Borys Filatov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора