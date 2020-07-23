СБУ за год превратили в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь

На злобу дня.

Я намеренно не буду комментировать решение президента удовлетворить требования террориста или разгонять конспирологию касаемо запоздалого штурма автобуса.

Хочу сказать лишь одно. Только я один заметил, что СБУ в этой весьма странной истории заняло совершенно пассивную роль и лавры (или проклятия) получили другие ответственные товарищи?

Ответ прост. За последний год это ведомство из уважаемой спецслужбы превратилось в инструмент сведения счетов с местным самоуправлением.

Наверное, в Украине нет ни одной мэрии, куда бы с обыском не пришло СБУ.

В преддверии местных выборов хотелось бы узнать у господина Баканова, какое количество уголовных дел его подчиненные возбудили против террористов (коллаборантов, сепаратистов), а сколько – против муниципалитетов? Уверен, что ответа не будет.

"Альфа" с автоматами и в бронежилетах предпочитает нынче не родину защищать, а пугать женщин-бухгалтеров в водоканалах и с подрядчиков получать.

Потому что за год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом, уже не скрываясь.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора