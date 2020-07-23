ГБР задержало сотрудника СБУ, который торговал оружием

Сотрудник Службы безопасности Украины пытался продать жителю Харькова автомат АКС-74, пять магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму $1,5 тыс. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали работника одного из Киевских подразделений Службы безопасности Украины во время продажи боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Следователи задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, пяти магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму $1,5 тыс.

В ГБР сообщили, что сотрудник СБУ пытался продать два предмета, которые внешне похожи на гранаты.

"Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат АКС-74 и две гранаты, которые внешне похожи на боевые", – рассказали в ГБР.

Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему изберут меру пресечения и отстранят от занимаемой должности. В случае доказательства вины задержанному сотруднику СБУ грозит лишение свободы на срок до семи лет.