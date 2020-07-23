ГБР задержало сотрудника СБУ, который торговал оружием

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали работника одного из Киевских подразделений Службы безопасности Украины во время продажи боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По информации ГБР, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.
Следователи задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, пяти магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму $1,5 тыс.
В ГБР сообщили, что сотрудник СБУ пытался продать два предмета, которые внешне похожи на гранаты.
"Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат АКС-74 и две гранаты, которые внешне похожи на боевые", – рассказали в ГБР.
Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему изберут меру пресечения и отстранят от занимаемой должности. В случае доказательства вины задержанному сотруднику СБУ грозит лишение свободы на срок до семи лет.