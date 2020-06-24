СБУ сообщила об изъятии из незаконного оборота оружия и боеприпасов, которыми можно "вооружить две роты военнослужащих"

Больше всего оружия и средств поражения было обнаружено в тайниках в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СБУ.

С начала 2020 года СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия Фото: ssu.gov.ua

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы и автоматы. Больше всего оружия и средств поражения было обнаружено в тайниках в районе проведения операции Объединенных сил. В частности, в Новоайдарском, Старобельском и Славянском районах.

В СБУ установили, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины. Несколько таких тайников было найдено за пределами ООС, в частности, в Волынской и Одесской областях.

Помимо этого, с начала 2020 года СБУ прекратила существование четырех подпольных мастерских, изготовлявших боевое оружие. Также прекращена "работа" канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства. На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств.

"Изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих", – говорится в сообщении СБУ.