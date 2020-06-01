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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура Луганской области зафиксировала факт использования боевиками российского оружия

В прокуратуре Луганской области сообщили о выявленном на Донбассе корпусе двигателя малогабаритного реактивного огнемета "МРАО-А" калибра 72 мм, который находится на вооружении ВС РФ.

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Вооружение было найдено вблизи линии соприкосновения
Вооружение было найдено вблизи линии соприкосновения
Фото: Прокуратура Луганської області / Facebook

Прокуратура Луганской области 1 июня сообщила о фиксации факта использования боевиками на Донбассе оружия российского производства.

Отмечается, что вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области был выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета "МРАО-А" калибра 72 мм.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей вооруженных сил РФ. И в то же время огнемет используют подконтрольные России незаконные вооруженные формирования, которые противостоят Вооруженным силам Украины в Луганской области.

"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут переданы в Офис прокурора, Международный уголовный суд с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донбасс, агрессия, боевики, Золотое, Горное, Международный уголовный суд
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