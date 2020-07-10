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Наводнение на западе Украины. В Ивано-Франковской области провели 14 обысков из-за незаконной вырубки леса

В одном из горных районов Прикарпатья обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях
Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях
Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств по делу о незаконной вырубке леса. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба полиции области.

"Должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в предварительном преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшего их использования, осуществляют незаконную вырубку леса. Правоохранители установили ряд лиц, предположительно, причастных к совершению указанного уголовного преступления", – говорится в сообщении.

9 июля проведено 14 обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц с целью выявления, фиксации и изъятия документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы, сообщается в релизе.

Обыски проведены по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В полиции сообщили, что во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Во время рейда на пилорамах правоохранители обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявлял, что главной причиной наводнений на западе Украины, которые произошли в конце июня 2020 года, является вырубка лесов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко высказал мнение, что наводнение в западных областях Украины не связано с незаконными вырубками лесов.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

После наводнений на западе Украины прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства.

Теги: Украина, экология, наводнение, Ивано-Франковск, полиция, Прикарпатье, Егор Фирсов, правоохранители, преступление, обыски, наводнение в Украине 2020 года
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