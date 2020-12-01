В Раде зарегистрировали правительственный законопроект для борьбы с "двойниками" на выборах

Проект закона, предложенный Кабмином Украины, предлагает обязать Центризбирком информировать избирателей о смене имени, фамилии и отчества кандидатов, если они сделали это в течение полугода до выборов.

В Верховной Раде Украины 30 ноября зарегистрирован правительственный проект закона №4440 "О внесении изменений в Избирательный кодекс".

Проект закона предлагает обязать Центризбирком информировать избирателей о смене имени, фамилии и отчества кандидатов, если они сделали это в течение полугода до выборов. Эту информацию должны будут вносить в бюллетени, информационные плакаты и буклеты на избирательных участках, а также публиковать на сайте ЦИК.

В пояснительной записке указано, что документ разработан для борьбы с "грязными избирательными технологиями", в частности с использованием "кандидатов-двойников".

Кабмин одобрил проект закона на заседании 25 ноября.

По данным Комитета избирателей Украины, на парламентских выборах 2019 года баллотировался 161 "кандидат-двойник" в 48 округах. За них проголосовало более 91 тыс. избирателей, они получили от 0,06% до 5% голосов.