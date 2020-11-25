Кабмин предлагает ЦИК Украины указывать в бюллетенях информацию о смене кандидатом фамилии перед выборами

Согласно предложенному Кабмином законопроекту, Центризбирком должен будет информировать о смене кандидатами на выборах фамилии, имени или отчества, если они сменили их в течение полугода до выборов.

Информацию о смене кандидатами фамилии ЦИК предлагают размещать на сайте, в бюллетенях и на информационных плакатах Фото: EPA

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде обязать Центральную избирательную комиссию информировать на своем сайте о кандидатах, которые в течение полугода до выборов меняли имя, фамилию или отчество. Соответствующий проект закона правительство одобрило на заседании 25 ноября, пишут "Українські новини".

Эту же информацию предлагают размещать в бюллетенях, также она должна быть размещена на информационных плакатах и буклетах на избирательных участках.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в сентябре заявлял, что, по его мнению, нужно отображать недавние изменения имен и фамилий кандидатов в бюллетенях.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – заявлял он.

По данным Комитета избирателей Украины, на парламентских выборах 2019 года баллотировался 161 кандидат-"двойник" в 48 округах. За них проголосовало более 91 тыс. избирателей, они получили от 0,06% до 5% голосов.