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Крушение Ан-26Ш в Чугуеве. Суд назначил меру пресечения для командующего Воздушными силами Украины

Печерский райсуд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова, который фигурирует в деле о крушении в Чугуеве самолета Ан-26Ш с курсантами.

Дроздову сообщили о подозрении на прошлой неделе
Дроздову сообщили о подозрении на прошлой неделе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

22 декабря Печерский районный суд Киева назначил меру пресечения подозреваему в деле о крушении в Чугуеве самолета Ан-26Ш с курсантами командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову. Об этом проинформировал Офис генерального прокурора.

"Мера пресечения в виде личного обязательства избрана командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что меру пресечения также избрали командиру воинской части А4104 в Чугуеве и руководителю полетами группы управления полетами воинской части. Их суд отправил под стражу на 60 суток без альтернативы залога.

О том, что Дроздову сообщили о подозрении, Государственное бюро расследований проинформировало 18 декабря.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погиблиЕдинственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Дроздов говорил, что его безосновательно "пытались унизить сыном" (бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушными силами получил приоритет в посадке перед крушением Ан-26Ш, в командовании Воздушных сил назвали эту информацию ложью и манипуляцией).

Теги: самолет, крушение, Чугуев, расследование, личное обязательство, Сергей Дроздов, суд, крушение Ан-26 в Чугуеве
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