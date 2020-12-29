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Кривонос: Власть в Украине боится обученного и вооруженного народа. Барыги управляют воинами и рассказывают, что им делать

В Конституции Украины необходимо закрепить право и обязанность граждан с оружием в руках защищать свои земли и свою жизнь, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

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Кривонос: Нами управляют те, кто никогда на фронте не был. Свои задницы отсиживали в тылу в 2014 году, а сейчас рассказывают, какие они патриоты
Кривонос: Нами управляют те, кто никогда на фронте не был. Свои задницы отсиживали в тылу в 2014 году, а сейчас рассказывают, какие они патриоты
Фото: Сергій Кривонос / Facebook

Украинская власть боится обученного и вооруженного народа, поэтому не поддерживает законопроект №4504 "О территориальной обороне Украины". Об этом в интервью изданию НВ заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, который является соавтором этого проекта закона.

"[Власть] манипулирует, когда говорит: "Вы хотите вооружить ТРО? На старте хотите вооружить 80 тыс. человек?" А то, что 1,2 млн человек уже имеют оружие на руках в этом государстве, – это вас не пугает? Вас пугают 80 тыс.? Опять манипуляция. Опять запугивание и навешивание лапши. В пример привожу соседнюю Молдову, где разрешается закупать и хранить гражданам короткий ствол, пистолеты – это привело к росту криминальной ситуации в стране? Нет. Это значительно улучшило ситуацию. Просто власть боится обученного и вооруженного народа", – подчеркнул Кривонос.

По его мнению, право и обязанность граждан с оружием в руках защищать свои земли и жизнь необходимо закрепить в Конституции Украины.

"Одна из главных задач власти, которая будет в этой стране, – сделать так, как это сделали в Соединенных Штатах: ввести поправку №2 к Конституции – право и обязанность граждан с оружием в руках защищать свои земли, свою жизнь. Надо так же и у нас. Исторически мы постоянно себя защищали – история и Киевской Руси, и казачества показывает, что именно граждане с оружием – казаки – защищали себя и все население и имели право руководить и принимать решения. Воины, защитники руководили страной. А сейчас, простите, барыги управляют воинами и рассказывают воинам, что им делать. У нас ментально уже изменили восприятие нас как защитников, и нами управляют те, кто никогда оружия в руках не держал и на фронте не был. Свои задницы отсиживали в тылу в 2014 году, а сейчас рассказывают, какие они патриоты", – отметил Кривонос.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Законопроект №4504 "О территориальной обороне", инициатором которого является нардеп от "Голоса" Андрей Шараськин, был внесен на рассмотрение парламента 16 декабря 2020 года. 18 декабря проект закона направили в профильный комитет Верховной Рады.

Теги: Россия, Украина, оружие, Сергей Кривонос, война в Украине, безопасность, война на Донбассе
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