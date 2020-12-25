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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе вследствие обстрела боевиков ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 24 декабря на Донбассе боевики вели стрельбу в районе населенных пунктов Водяное и Шумы.

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Украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь, отметили в штабе ООС
Украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь, отметили в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

24 декабря боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 25 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"24 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Недалеко от Водяного на разных направлениях враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что пострадавшему вместе с раненым вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко от Красногоровки оказали медицинскую помощь.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", – подчеркнули в пресс-центре.

По данным штаба, утром 25 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3503002563082520/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

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