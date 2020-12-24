На Донбассе украинский военнослужащий подорвался на неизвестном устройстве

Раненого на Донбассе украинского военнослужащего доставили в лечебное учреждение, его жизни ничего не угрожает.

На Донбассе 24 декабря украинский военнослужащий подорвался на неизвестном устройстве. Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Инцидент, в результате которого военный получил ранения, произошел в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области.

Военнослужащему оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа Военной службы правопорядка и командование части.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.