В Украине запустят портал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе

Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что правоохранительные органы Украины зафиксировали более 20 тыс. уголовных преступлений, в том числе военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на оккупированных Россией территориях.

В Украине будет создан интернет-портал о преступлениях России в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как сообщает Офиса президента, создание портала предусмотрено меморандумом "о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях" на временно оккупированных территориях, который подписали 22 декабря представительство президента Украины в АР Крым, Офис генпрокурора, Украинский институт национальной памяти, международный фонд "Відродження" и центр исследований "Прометей".

Постпред президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что запуск портала является частью "системной работы по внедрению политик и основ переходного правосудия". "Право каждого знать правду об оккупации Крыма является, безусловно, одним из важных и обязательных элементов нашей работы в этом направлении", – сказал он.

По словам главы Украинского института нацпамяти Антона Дробовича, сначала на сайте опубликуют "30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории". Впоследствии на ресурсе обещают внедрить систему поиска "по лицам, по местам, по времени". Предполагается, что на портале также будут публиковаться свидетельства очевидцев, данные из архивных источников, информация СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы о преступлениях РФ.

"Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы департамента надзора в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями", – подчеркнули в ОП.

Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы Украины зафиксировали и расследуют более 20 тыс. уголовных преступлений, совершенных на оккупированных территориях, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Сроки запуска портала в сообщении Офиса президента не уточняются.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.