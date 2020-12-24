23 декабря боевики на Донбассе три раза нарушили перемирие – штаб ООС

На Донбассе на обстрелы со стороны боевиков Вооруженные силы Украины 23 декабря не отвечали, отметили в штабе операции Объединенных сил.

23 декабря боевики на Донбассе три раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 24 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. (...) Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе Водяного боевики стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов, недалеко от Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета.

"С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – отметили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.