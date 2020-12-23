Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет

У Семена Слепакова в одной из песен есть слова: "Путин страшный, очень страшный, я его боюсь". Видимо, и руководство нашей страны все эти годы боялось и боится гнева Путина

Экс-президент Украины Петр Порошенко 14 декабря 2020 года заявил по поводу решения Днепропетровского апелляционного суда в отношении генерала Виктора Назарова: "Убежден, что в российском Генштабе потирают руки – ответственность за российское преступление переложено на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора… Человеческие жизни прежде всего, это беспрекословно. Однако дело Назарова – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороны страны".

Это заявление лицемерного человека, который сам породил эту проблему и теперь пытается переложить ее решение на действующую власть. Стоит напомнить, что уголовное преследование военной прокуратурой Назарова началось именно при Порошенко, и именно в его каденцию Павлоградский горрайсуд Днепропетровской области 17 марта 2017 года осудил Назарова на семь лет лишения свободы, а сейчас апелляция только оставила этот приговор в силе.

Я лично считаю этот приговор незаконным.

Начиная с февраля 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и в апреле – мае 2014 года отдельные подразделения российских войск стали заходить на Донбасс, исполняющий обязанности президента Украины Турчинов не выполнил возложенные на него обязанности (а не право) о подписании указа о введении военного положения для отражения внешней агрессии со стороны Российской Федерации.

В последующем президент Порошенко, да и президент Зеленский по сегодняшний день не издали соответствующий указ, который должен быть пролонгирован Верховным Советом Украины.

В остатке получается следующее: что бывшее и нынешнее руководство государства по непонятным причинам не признало факт внешней агрессии против Украины со стороны РФ.

У Семена Слепакова в одной из песен есть слова: "Путин страшный, очень страшный, я его боюсь". Видимо, и руководство нашей страны все эти годы боялось и боится гнева Путина.

В соответствии с требованиями ст. 12 закона Украины "О борьбе с терроризмом" (в редакции по состоянию на 2014 год), "для непосредственного управления конкретной антитеррористической операцией и руководством силами и средствами, которые задействуются до проведения антитеррористических мероприятий, создается оперативный штаб, руководимый начальником Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (координационной группы соответствующего регионального органа Службы безопасности Украины) или лицом, которое его замещает".

То есть возглавить оперативный штаб АТО на территории Луганской и Донецкой областей мог в 2014 году исключительно начальник АТЦ при СБУ.

Приказом руководителя АТЦ при СБУ от 7 апреля 2014 года Виталия Цыганка была начата АТО на территории Луганской и Донецкой областей и создан оперативный штаб АТО, который возглавил лично Цыганок в соответствии с требованиями вышеуказанного закона.

Однако после назначения 14 апреля 2014 года Василия Крутова руководителем АТЦ при СБУ последний по неизвестным причинам решил уклониться от ответственности за проведение АТО и переложить свои обязанности в нарушение закона на военных.

Парадоксальная ситуация, Назарова судят за то, что он взял ответственность на себя и руководил АТО, а Крутов и Грицак, которые переложили свои прямые обязанности на Назарова, оказались в белых перчатках

В связи с этим 23 мая 2014 года приказом Крутова заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко был назначен руководителем АТО на территории Донецкой и Луганской областей, то есть на должность, которая не предусмотрена законодательством Украины.

Следует отметить, что это обычная практика для руководства СБУ, так как в феврале 2014 года тогдашний председатель СБУ Якименко пытался также втянуть Вооруженные силы в АТО на Майдане в Киеве, Львове, Хмельницком.

Приказ о включении Виктора Муженко в состав оперативного штаба по управлению АТО. Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

В свою очередь, Муженко, выполняя указания Крутова, в нарушение ст. 12 закона Украины "О борьбе с терроризмом" 28 мая 2014 года подписал приказ о назначении Виктора Назарова начальником оперативного штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Выдержка из приказа о назначении Виктора Назарова начальником штаба АТО. Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

То есть Назаров незаконно назначен на эту должность и никак не может нести уголовную ответственность за халатное исполнение обязанностей, которые на него были возложены в нарушение закона.

7 июля 2014 года новым руководителем АТЦ при СБУ был назначен Василий Грицак, который также в нарушение закона переложил руководство оперативным штабом АТО на Муженко и Назарова.

Парадоксальная ситуация, Назарова судят за то, что в сложное для страны время он взял ответственность на себя и руководил АТО, а руководители АТЦ при СБУ Крутов и Грицак, которые переложили свои прямые обязанности на Назарова, оказались как бы не при делах и в белых перчатках. Хотя именно они должны отвечать за наши потери в АТО, за Иловайскую и Дебальцевскую трагедии. Но наши правоохранители почему-то упрямо не замечают этого.

Только почему-то в действиях Назарова прокуратура усмотрела преступление. Видно, он очень мешал россиянам

Этим процессом была подорвана вера офицеров и солдат в высшее руководство армии, которое было дискредитировано. Это как раз и есть составляющая часть работы российских спецслужб. Они через свою агентуру в правоохранительных органах красиво переложили ответственность за наши потери в войне на наших же украинских командиров.

Я хорошо знаю 25-ю бригаду, десантники которой погибли. И уверен, что Назаров на всю жизнь останется с болью в душе об этой трагедии.

Мы с 20 февраля 2014 года ведем войну с Россией, но по апрель 2018 года мы проводили АТО на Донбассе, которая, согласно закону Украины "О борьбе с терроризмом", не предусматривает вообще задачу – отражение внешней агрессии. То есть Назаров занимался организацией обороны страны вопреки всему этому, поскольку руководство страны под любыми предлогами не хотело ссориться с Россией, и вводить военное положение, и объявлять войну России, и защищать нашу Родину.

За апрель – август 2014 года, согласно официальным нашим данным, были сбиты в АТО 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И командование знало в этот период, что у противника есть российские ПЗРК и российские расчеты для их применения, и все равно организовывало вылеты авиации для участия в боевых операциях.

И ни одного уголовного производства по халатности в отношении командования за эти потери нет. И только почему-то в действиях Назарова прокуратура усмотрела преступление. Видно, он очень мешал россиянам, и те решили таким образом его устранить с помощью нашего избирательного правосудия.

Никто не хочет замечать, что в луганский аэропорт было совершено до трагедии 18 боевых вылетов транспортной авиации, которая доставляла личный состав, оружие и боеприпасы для обороны. Именно благодаря этому мы могли долго держать оборону в окружении.

В тот трагический день в луганский аэропорт вылетело четыре самолета. Два удачно сели, третий был подбит, а четвертый успел развернуться и вернуться на свой аэродром.

Назаров ставил общую стратегическую задачу по обороне луганского аэропорта, а за безопасность и тактическую организацию ее проведения отвечали другие лица. Но обвинение и суд вообще не стали в этом разбираться.

В деле Назарова Рувин и его эксперты признают, что армию законно задействовали в АТО, а в моем деле те же эксперты сделали противоположное экспертное заключение

Говорят, вина Назарова доказана заключениями военных экспертиз. А кто эти эксперты? Имеют ли они вообще право проводить такие экспертизы? В частности, первая военная экспертиза в 2015 году, на основании которой Назарова осудили, проведена экспертами КНИИСЭ под руководством его директора Александра Рувина, которые вообще не имеют боевого опыта и никогда не принимали участия в АТО.

Рувин вообще не имеет морального права проводить такие экспертизы, так как мошенническим путем получил статус участника боевых действий на основании предоставленного в 1996 году в комиссию Прикарпатского военного округа поддельного удостоверения к знаку "За разминирование", в котором указано, что оно якобы выдано Рувину на основании приказа министра обороны СССР №144 от 17 мая 1989 года.

Удостоверение о награждении директора КНИИСЭ Александра Рувина . Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

В действительности такого приказа в природе не было, а был приказ министра обороны СССР №144 от 15 апреля 1989 года, в котором вообще не упоминается фамилия "Рувин", и этим приказом не предусмотрено награждение знаками "За разминирование", о чем свидетельствует ответ из архива бывшего Министерства обороны СССР.

Ответ Центрального архива Министерства обороны РФ. Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

Вы думаете, россияне дураки и не воспользовались такой компрометирующей информацией для вербовочного процесса в отношении Рувина?

Иначе чем можно объяснить, что экспертная комиссия под руководством Рувина делает два взаимоисключающих экспертных заключения в деле Назарова и в деле в отношении меня?

В частности, в деле Назарова Рувин и его эксперты признают, что армию законно задействовали в АТО, а в моем деле те же эксперты сделали противоположное экспертное заключение от 20 февраля 2019 года о том, что задействование Вооруженных сил Украины для "ликвидации (локализации, нейтрализации) вооруженного конфликта внутри государства противоречит ст. 17 Конституции Украины" и другим законодательным актам Украины.

Выдержка из заключения экспертизы от 20 февраля 2019 года. Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

Выдержка из заключения экспертизы от 20 февраля 2019 года . Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

На мои обращения к военным прокурорам о том, что эта экспертиза фактически поставила всех военных, принимавших участие в АТО на Донбассе, вне закона и может быть использована против защитников Родины в Международном уголовном суде, реакции так и не последовало. Это экспертное заключение в решениях следственных судей уже признано доказательством по делу.

Теперь делайте выводы сами, в чьих интересах проводят Рувин и его эксперты "так называемые военные экспертизы". Как теперь Назарова можно обвинять в халатности при использовании военной авиации в АТО, если сами эксперты признают, что Назаров вообще не имел права задействовать армию в антитеррористической операции? Бред, одним словом, и умышленная дискредитация наших Вооруженных сил.

Государственным бюро расследований и Генеральной прокуратурой по непонятным причинам не расследуется уголовное дело в отношении мошенника Рувина. У меня есть только одно объяснение этому: видимо, Рувин "клепает" липовые экспертизы под заказ правоохранителей с целью дискредитации высшего офицерского корпуса.