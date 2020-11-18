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Замана: Мне грозит минимум 15 лет. Меньше нет

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что когда он находился на посту начальника Генштаба ВСУ, в Украине сокращалось меньше воинских частей, чем когда пятый президент Украины Петр Порошенко занимал пост секретаря СНБО.

 
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Замана: Военные нормальные они видят эту полную некомпетентность
Замана: Военные нормальные – они видят эту полную некомпетентность
Фото: Замана Володимир Михайлович / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что по обвинению в измене родине ему грозит не менее 15 лет тюрьмы.

"После рассмотрения в суде и когда прокурор услышал, какие аргументы мы приводим, они решили создать общественный какой-то резонанс, мнение, чтобы это все расшатать. Я могу сказать, что во всем том, что они выложили в средства массовой информации, знаете, военные нормальные – они видят эту полную некомпетентность. Люди не понимают, о чем они говорят. Вот они цифры набрали, нахватались всего – и в принципе, им всего достаточно", – отметил Замана.

Он подчеркнул, что когда находился на посту начальника Генштаба ВСУ, в Украине сокращалось меньше воинских частей, чем когда пятый президент Украины Петр Порошенко занимал пост секретаря СНБО.

"Я скажу: вот элементарные вещи – сокращение воинских частей. Я вам даю этот список. Это не секрет, сейчас он есть. Смотрите: когда Порошенко был секретарем СНБО, сокращено 314 частей. В следующий год – 230. В 2012–2013 годах – 93–94. 2015 год: сокращено 104 части. Так что, мы говорим о том, что во время войны мы подрываем Вооруженные силы? Тут при отсутствии боевых действий мы сокращаем 94…" – резюмировал Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 20052007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 20122014 годах – начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Украина, СНБО, Владимир Замана, военные, аннексия, ВСУ, реформа
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