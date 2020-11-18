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Замана: Кого обвинять? Янукович в бегах, Лебедева и Соломатина тоже нет. Остался вот один я

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что у украинских правоохранителей не было возможности обвинить в измене родине экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших министров обороны страны Павла Лебедева и Дмитрия Соломатина.

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Замана: По мне открыто одно уголовное дело: 111-я статья. Это измена родине
Замана: По мне открыто одно уголовное дело: 111-я статья. Это измена родине
Фото: Замана Володимир Михайлович / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что его обвиняют в подрывной деятельности в отношении ВСУ, так как предъявить подобное обвинение больше некому.

"По мне открыто одно уголовное дело: 111-я статья. Это измена родине. Вменяют мне как бы соучастие с разведками Российской Федерации совместно с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, совместно с [бывшими министрами обороны Украины Павлом] Лебедевым и [Дмитрием] Соломатиным в подрывной деятельности, что касается подрыва Вооруженных сил", – отметил Замана.

По его словам, команда экс-президента Украины Петра Порошенко пыталась доказать, что Революция достоинства произошла из-за Януковича.

"Эти люди пришли к власти в результате победы Майдана в 2014 году. Кого обвинять? Они свергли Януковича и пришли к власти. Им нужны основания для того, чтобы Янукович – он как бы все зло, из-за которого состоялся Майдан и эти люди пришли к власти. И с 2010-го по 2012 год начальником Генерального штаба был [Григорий] Педченко. Он, к сожалению, умер. Он довольно молодой человек – так случилось, что умер. Кого обвинять? Понятно: Янукович ответить ничего не может, он в бегах. Лебедев и Соломатин – нет, остался вот один я, которого можно здесь… запудрить мозги и так далее", – подчеркнул Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 20052007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 20122014 годах – начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Украина, Майдан, Владимир Замана, аннексия, оборона, Революция достоинства, ВСУ
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