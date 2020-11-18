Замана: Если я враг и хотел развалить Вооруженные силы, почему ни одного склада во время моего руководства не взорвалось?

Замана утверждает, что при нем в Украине было утилизировано не более 1,5% боеприпасов Фото: radiosvoboda.org

Бывший начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Владимир Замана в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прокомментировал обвинения в его адрес по поводу утилизации боеприпасов.

"Меня обвиняют в том числе – есть целый раздел, в котором говорится о том, что я организовал уничтожение боеприпасов методом стрельбы. То есть была государственная программа утилизации боеприпасов. Она работала, допустим, с 2000-х годов. Боеприпасы утилизировали предприятия гражданские. Вот они получали боеприпасы, им платили за это деньги, они там их разбирали, вымывали и так дальше. Это очень дорого и неэффективно", – сказал он.

По словам экс-начальника Генштаба, в 2012 году он принял решение уничтожать эти боеприпасы.

"Я их выдаю на боевую подготовку, специально для этого с баз хранения – мы отремонтировали несколько систем для того, чтобы на них можно работать. Это [пушка-гаубица] Д-20, там, [реактивная система залпового огня] "Град", МТ-12: [противотанковая] пушка. И вместо того, чтобы эти боеприпасы просто за деньги утилизировать, мы их использовали для боевой подготовки. Это первое. Что касается подрыва боеприпасов. Если я враг такой и хотел развалить Вооруженные силы, – то [почему] ни одного склада во время моего руководства Вооруженными силами не взорвалось?" – задал вопрос Замана.

Он объяснил, что "там была организация, там была соответствующая работа проведена, в том числе и утилизация".

"Что касается моего дела: за все время утилизации боеприпасов их уничтожено всего лишь, 1% – может, 1,5%. От от всего количества. При том… Новобогдановка: склад подорвался. Это сразу 12–14% боеприпасов ушло. Там, другой арсенал, склад – это 10–15% боеприпасов. Понимаете? ...Доля утилизированных боеприпасов, которая припала на 2012–2013 годы, – это, может быть, 0,3%. Меньше даже – 0,2%", – объяснил Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 2005–2007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 2012–2014 годах – начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 2013–2014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

В 2004-м, 2005-м и 2006 году горели склады с боеприпасами в Новобогдановке Запорожской области, пПоследний раз взрыв, но уже без пожара, произошел в мае 2007 года. 29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. боеприпасов различной модификации. 23 марта 2017 года начались взрывы на арсенале боеприпасов в Балаклее Харьковской области. 26 сентября 2017 года – на арсенале в Калиновке под Винницей. В ночь на 9 октября 2018 года начали взрываться боеприпасы под Ичней Черниговской области.