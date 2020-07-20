Генерал Замана обвинил директора института судебных экспертиз Рувина в мошенничестве

Начальник Генштаба ВСУ в 2012–2014 годах генерал-полковник Владимир Замана подал заявление в Государственное бюро расследований о совершении уголовных правонарушений со стороны директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Замана обвинил его в подделке документов и экспертиз.

Владимир Замана: Мы должны объединиться и, как минимум, убрать Рувина с должности. Как минимум! Я для этого сделаю все Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана обвинил директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина "в мошенничестве" и призвал "устранить его с должности".

"Этот человек такую должность не может, не имеет права занимать. Он покалечил судьбы сотен людей. И я уверен, еще покалечит. Поэтому мы должны объединиться и, как минимум, убрать его с этой должности. Как минимум! Я для этого сделаю все", – сказал Замана на пресс-конференции в Киеве 20 июля 2020 года, посвященной теме "Правда о виновных в сдаче Крыма".

По словам генерала, экспертиза в его уголовном производстве, которая была проведена под руководством Рувина, носит сомнительный характер. Кроме того, добавил экс-начальник Генштаба, есть все основания утверждать, что Рувин подделал свои документы, согласно которым он является участником боевых действий.

"Я лично ездил в архив, не пожалел своего времени, покопался, я там разрыл все, что можно. […] У меня есть все основания утверждать, что это мошенничество, – сказал Замана и добавил, что уже подал на Рувина заявление в Государственное бюро расследований (ГБР). – Хочу обратиться ко всем людям, по которым работало наше КНИИСЭ и готовило экспертизы. Я предлагаю вместе объединиться и поработать над тем, чтобы мое заявление в ГБР было расследовано. Обязательно расследовано!"

Адвокат Заманы Олег Животов, который также присутствовал на пресс-конференции, добавил, что удостоверение участника боевых действий Рувин получил "на основании единственного документа – удостоверения про знак отличия "За разминирование".

"Мы решили проверить, сделали запрос в архив, получили ответ, что такого приказа в природе нет. А ведь на основании именно этого документа в дальнейшем Рувин получает удостоверение участника боевых действий, предоставляет его в Пенсионный фонд, другие социальные службы и пользуется соответствующими льготами, получает звания", – сказал Животов.

По словам адвоката, это не первый случай мошенничества: в деле Заманы, экспертизу по которому готовили под руководством Рувина, много "заведомо ложных заключений, на основании которых Владимир Замана и был арестован".

"Эксперты во главе с Рувиным провели первую военно-комиссионную судебную экспертизу, хотя четверо из восьми экспертов даже не имели доступа к гостайне. Как тогда Рувин и остальные эксперты подписывают это заключение, на основании которого Владимир Михайлович [Замана] был арестован? Это заведомо ложное заключение эксперта, на основании этого я подал заявление в ГБР. Если не зарегистрируют, мы через суд дольемся регистрации данного производства", – подытожил Животов.

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20 июля 2020 года, Киев. Генерал-полковник Владимир Замана вместе со своим адвокатом Олегом Животовым провели пресс-конференцию на тему аннексии Крыма. Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

25 февраля 2019 года экс-начальнику Генштаба генерал-полковнику Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Замана рядом своих приказов лишил Украинское государство основной ударной силы Вооруженных сил – противовоздушной обороны. Якобы из-за директив экс-главы Генштаба на начало аннексии Крыма в Украине не было учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае военных действий, подчеркнул военный прокурор. Он также заявил, что в личном деле Заманы были сфальсифицированы данные о присяге на верность народу Украины.

Замана в ответ сказал, что давал присягу в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ. По словам генерал-полковника, он сокращал только те подразделения, в которых армия не нуждалась, назвав текст подозрения "галиматьей".

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сказал, что реформа структуры ВСУ, которую провел Замана, фактически "готовила аннексию Крыма". По его словам, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил, адмиралу Юрию Ильину, подозреваемому в Украине в госизмене, все части тактической группы "Крым" ВСУ. Генпрокурор подчеркнул, что такие действия парализовали сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

В феврале 2019 года Замана был арестован. Печерский райсуд трижды продлевал ему содержание под стражей. 24 мая 2019 года, спустя почти три месяца ареста, Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

В интервью изданию "ГОРДОН" Замана обвинял высших должностных лиц Украины, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в том, что никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя, по его словам, была реальная возможность выбить российские войска с полуострова.

После освобождения из-под стражи Замана назвал имена высших должностных лиц Украины, которых считает заказчиками своего преследования.