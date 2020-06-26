Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщили о подозрении в госизмене

Подозреваемый в период с 2012-го по 2014 год, считают в ГБР, "совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

"Подозреваемый, будучи начальником Генштаба, совместно с упомянутыми соучастниками осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, во время которого необоснованно сокращалась их численность, расформировывались отдельные воинские соединения, воинские части и подразделения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера", – считают в ГБР.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что речь идет о Владимире Замане, который был главой Генштаба в 2012–2014 годах.

Такое же обвинение ему предъявляли в начале 2019 года.