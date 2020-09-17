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ГБР завершило досудебное расследование в отношении генерала Заманы

Следователи Госбюро расследований выделили несколько направлений реформирования ВСУ при участии бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Заманы, которые негативно повлияли на обороноспособность Украины и в дальнейшем на аннексию Крыма.

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25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене
25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Замана. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следователи ГБР также выделили несколько направлений реформирования ВСУ при участии Заманы, которые негативно повлияли на обороноспособность Украины и в дальнейшем на аннексию Крыма:

1. Преступное сокращение ВСУ

В ведомстве отмечают, что несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута "побуквенная" приписка мобилизационных ресурсов к воинским частям, и уничтожен учет военной техники. В ГБР отмечают, что результатом таких действий стала неспособность в 2014 году сокращенных военкоматов выполнять задачи по назначению и организовывать территориальную оборону в зонах ответственности.

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

3. Уничтожение системы противовоздушной обороны

Управление системой ПВО Крыма было передано командованию Военно-морских сил Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же была сокращена одна из двух бригад с ЗРК С-300В на вооружении и остановлена программа модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

4. Незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, противоречащие законодательству и не внесенные в стратегические оборонные документы страны, помешали ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 г., не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

25 февраля 2019 года экс-начальнику Генштаба генерал-полковнику Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Замана рядом своих приказов лишил Украинское государство основной ударной силы Вооруженных сил – противовоздушной обороны. Якобы из-за директив экс-главы Генштаба на начало аннексии Крыма в Украине не было учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае военных действий, подчеркнул военный прокурор. Он также заявил, что в личном деле Заманы были сфальсифицированы данные о присяге на верность народу Украины.

Замана в ответ сказал, что давал присягу в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ. По словам генерал-полковника, он сокращал только те подразделения, в которых армия не нуждалась, назвав текст подозрения "галиматьей".

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сказал, что реформа структуры ВСУ, которую провел Замана, фактически "готовила аннексию Крыма". По его словам, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил, адмиралу Юрию Ильину, подозреваемому в Украине в госизмене, все части тактической группы "Крым" ВСУ. Генпрокурор подчеркнул, что такие действия парализовали сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

В феврале 2019 года Замана был арестованПечерский райсуд трижды продлевал ему содержание под стражей. 24 мая 2019 года, спустя почти три месяца ареста, Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

В интервью изданию "ГОРДОН" Замана обвинял высших должностных лиц Украины, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в том, что никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя, по его словам, была реальная возможность выбить российские войска с полуострова.

После освобождения из-под стражи Замана назвал имена высших должностных лиц Украины, которых считает заказчиками своего преследования. 

Теги: Крым, Генштаб ВСУ, Владимир Замана, ГБР
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