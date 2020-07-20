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"Правда о виновных в сдаче Крыма". Пресс-конференция генерала Заманы. Трансляция

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана дает пресс-конференцию на тему "Правда о виновных в сдаче Крыма", в ходе которой озвучит факты, свидетельствующие о готовности ВСУ в 2014 году дать отпор России во время аннексии Крыма. Генерал также пообещал рассказать, "почему [и.о. президента Украины в 2014 году Александр] Турчинов не исполнил свой долг по защите территориальной целостности". "ГОРДОН" ведет прямую трансляцию пресс-конференции.

 
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25 февраля 2019 года экс-начальнику Генштаба генерал-полковнику Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Замана рядом своих приказов лишил Украинское государство основной ударной силы Вооруженных сил – противовоздушной обороны. Якобы из-за директив экс-главы Генштаба на начало аннексии Крыма в Украине не было учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае военных действий, подчеркнул военный прокурор. Он также заявил, что в личном деле Заманы были сфальсифицированы данные о присяге на верность народу Украины.

Замана в ответ сказал, что давал присягу в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ. По словам генерал-полковника, он сокращал только те подразделения, в которых армия не нуждалась, назвав текст подозрения "галиматьей".

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сказал, что реформа структуры ВСУ, которую провел Замана, фактически "готовила аннексию Крыма". По его словам, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил, адмиралу Юрию Ильину, подозреваемому в Украине в госизмене, все части тактической группы "Крым" ВСУ. Генпрокурор подчеркнул, что такие действия парализовали сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

В феврале 2019 года Замана был арестованПечерский райсуд трижды продлевал ему содержание под стражей. 24 мая 2019 года, спустя почти три месяца ареста, Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

В интервью изданию "ГОРДОН" Замана обвинял высших должностных лиц Украины, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в том, что никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя, по его словам, была реальная возможность выбить российские войска с полуострова.

После освобождения из-под стражи Замана назвал имена высших должностных лиц Украины, которых считает заказчиками своего преследования. 

Теги: Виктор Янукович, Крым, Александр Турчинов, Генштаб ВСУ, Владимир Замана, аннексия
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