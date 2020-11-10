Замана: Есть документальное подтверждение, что Турчинов не отдавал письменный приказ защищать Крым. Это госизмена

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана обнародовал официальный ответ Министерства обороны, согласно которому в 2014 году, в разгар аннексии Крыма, тогдашний врио президента Украины Александр Турчинов не отдавал письменных приказов о применении оружия против российских оккупантов.

Временно исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов не отдавал письменных приказов о применении оружия против российских войск в период аннексии Крыма. Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства обороны Украины, который изданию "ГОРДОН" предоставили адвокаты начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ в 2012–2014 годах, генерал-полковника Владимира Заманы.

"Вместе с тем в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины отсутствует информация о выдаче временно исполняющим обязанности президента Украины Турчинова А.В. письменного приказа на применение оружия против российских войск на территории Автономной республики Крым и города Севастополь в период с 23 февраля 2014 года по 31 марта 2014 года", – говорится в документе Минобороны, подписанным врио начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Русланом Басистюком.

Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

Документ Минобороны был получен в ответ на адвокатский запрос стороны защиты Заманы. Адвокаты запросили информацию о наличии письменного приказа после того, как прочли в интернете интервью Турчинова изданию LB.ua от 27 июня 2014 года. В нем только сложивший с себя президентские полномочия Турчинов утверждал, что отдавал письменный приказ защищать Крым.

На реплику журналиста "Военные говорили, что им не было приказа стрелять", Турчинов ответил: "Это не так. После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ".

На уточняющий вопрос журналиста, почему об этом письменном приказе ничего не было известно, Турчинов ответил: "Потому, что война и пиар несовместимы".

Генерал-полковник Замана убежден, что невыдача письменного приказа о применении оружия во время захвата Крыма оккупантами – не что иное, как государственная измена. Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Есть документальное подтверждение, что Турчинов не отдавал письменный приказ защищать Крым. Как это расценивать? Ну, это государственная измена, ни больше ни меньше. Это неисполнение своих прямых обязанностей, которые предписаны Конституцией и законами", – заявил Замана.

Генерал-полковник Замана. Фото: mil.gov.ua

На вопрос, почему за шесть лет аннексии Крыма никто так официально и не поинтересовался в Минобороне и Генштабе, был или нет письменный приказ, Замана ответил, что правоохранительные органы занимаются не прямыми обязанностями, а "обслуживанием власть имущих".

"А кому это надо было? Мне надо было, потому что я защищаюсь в суде, возвращаю свое честное имя, потому мои адвокаты и сделали запрос. Что касается остальных… Ну вы же сами видите, чем занимается правоохранительная система – обслуживанием власть имущих. Никому не надо то, что реально происходило в момент аннексии Крыма", – считает Замана.

По словам генерал-полковника, единственное, что может пролить свет на события зимы – весны 2014 года – это парламентская временная следственная комиссия, куда будут привлечены профессиональные военные.

"Если хотим разобраться в тех событиях, давайте, как минимум, создадим временную следственную комиссию Верховной Рады, куда включим военных. Если же не хотим разбираться, тогда вообще не стоит больше ковыряться в этой теме", – резюмировал Замана.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был врио главы Администрации Президента, Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ. По мнению Пашинского, это произошло потому, что многие военные в Крыму симпатизировали российской власти. "На 70% крымские части были укомплектованы крымчанами, а вы знаете настроения в Крыму. Они считали, что это историческая справедливость", – заявлял он.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге.

"Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулись только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предали Украину только 20 человек (3,8%)", – сказал Турчинов в начале 2017 года.

25 февраля 2019 года Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Замана рядом своих приказов лишил Украинское государство основной ударной силы Вооруженных сил – противовоздушной обороны. Якобы из-за директив экс-главы Генштаба на начало аннексии Крыма в Украине не было учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае военных действий, подчеркнул военный прокурор. Он также заявил, что в личном деле Заманы были сфальсифицированы данные о присяге на верность народу Украины.

Замана в ответ сказал, что давал присягу в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ. По словам генерал-полковника, он сокращал только те подразделения, в которых армия не нуждалась, назвав текст подозрения "галиматьей".

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сказал, что реформа структуры ВСУ, которую провел Замана, фактически "готовила аннексию Крыма". По его словам, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил, адмиралу Юрию Ильину, подозреваемому в Украине в госизмене, все части тактической группы "Крым" ВСУ. Генпрокурор подчеркнул, что такие действия парализовали сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

В феврале 2019 года Замана был арестован. Печерский райсуд трижды продлевал ему содержание под стражей. 24 мая 2019 года, спустя почти три месяца ареста, Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

В интервью изданию "ГОРДОН" Замана обвинял высших должностных лиц Украины, включая тогдашнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в том, что никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя, по его словам, была реальная возможность выбить российские войска с полуострова.

После освобождения из-под стражи Замана назвал имена высших должностных лиц Украины, которых считает заказчиками своего преследования.