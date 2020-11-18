Замана: Почему не баллотировался на местных выборах? Пока не обелю свое честное имя, считаю, неправильно куда-то идти

Бывший начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Владимир Замана, которого подозревают в госизмене, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман ответил на вопрос, почему не баллотировался на местных выборах.

"До тех пор, пока не обелю свое честное имя, не поставлю точку, я считаю, что неправильно куда-то идти, куда-то стучаться. Потому что большинство народа должно понимать: этот человек или виновен, или не виновен, он предатель или он не предатель", – сказал он.

Экс-главнокомандующий ВСУ объяснил, что в досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году он принимал участие потому, что ему предложили такой вариант.

"После победы Владимира Зеленского [на выборах президента Украины] ситуация изменилась, и я вышел на свободу. Те офицеры, генералы, которые являются членами партии "Сила и честь", написали обращение к президенту открытое о том, кто я такой, что дело сфальсифицировано. И мне предложено было пойти на выборы в Верховную Раду. Я, естественно, не мог отказаться в этой ситуации. И знаете, принял предложение. Не знаю: правильно, неправильно. Так получилось", – отметил Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 2005–2007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 2012–2014 годах – начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 2013–2014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, партия "Сила и честь", в списке которой находился Замана, получила поддержку 3,82% избирателей и не прошла в Верховную Раду.