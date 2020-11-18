ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замана: Почему не баллотировался на местных выборах? Пока не обелю свое честное имя, считаю, неправильно куда-то идти

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана объяснил, что избиратель должен знать, виновного он выбирает или нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В Раду Замана баллотировался от партии "Сила и честь"
В Раду Замана баллотировался от партии "Сила и честь"
Фото: sylaichest.org

Бывший начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Владимир Замана, которого подозревают в госизмене, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман ответил на вопрос, почему не баллотировался на местных выборах.

"До тех пор, пока не обелю свое честное имя, не поставлю точку, я считаю, что неправильно куда-то идти, куда-то стучаться. Потому что большинство народа должно понимать: этот человек или виновен, или не виновен, он предатель или он не предатель", – сказал он.

Экс-главнокомандующий ВСУ объяснил, что в досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году он принимал участие потому, что ему предложили такой вариант.

"После победы Владимира Зеленского [на выборах президента Украины] ситуация изменилась, и я вышел на свободу. Те офицеры, генералы, которые являются членами партии "Сила и честь", написали обращение к президенту открытое о том, кто я такой, что дело сфальсифицировано. И мне предложено было пойти на выборы в Верховную Раду. Я, естественно, не мог отказаться в этой ситуации. И знаете, принял предложение. Не знаю: правильно, неправильно. Так получилось", – отметил Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 20052007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 20122014 годах – начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, партия "Сила и честь", в списке которой находился Замана, получила поддержку 3,82% избирателей и не прошла в Верховную Раду.

Теги: выборы, Владимир Замана, Алеся Бацман, госизмена, парламент, Сила и честь, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
Ефросинина озвучила объем талии
Ефросинина озвучила объем талии
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Onuka назвала главное преимущество публичности
Onuka назвала главное преимущество публичности
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS