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"Подозрение выгодно спецслужбам РФ". Украинские генералы обратились к Зеленскому по делу Заманы

Семь украинских генералов написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объективно рассмотреть дело экс-начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

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Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 2013 2014 годов
Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 2013–2014 годов
Фото: sylaichest.org

Семь генералов украинской армии в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского заявили, что экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана в 2014 году действовал в интересах Украины и в его деле нет доказательной базы. Письмо 20 ноября опубликовал в Faceboоk Замана.

"В отличие от экспертов КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. – "ГОРДОН"), которые не имеют соответствующего образования и опыта, есть авторитетные генералы, которые понимают, что происходило в армии времен независимости Украины (в том числе и в 2012–2014 годах). Но во время следствия по моему делу их мнение даже никто не захотел учесть: ни прокуратура, ни следственные органы, ни "эксперты", – написал Замана.

В письме, которое подписали генералы Александр Кузьмук, Анатолий Лопата, Сергей Гайдук, Рауф Нуруллин, Иван Свида, Виктор Муженко, Михаил Забродский, просят Зеленского найти возможность для "объективного рассмотрения проблемы вокруг сообщения подозрения Замане".

Генералы отметили, что подозрение экс-начальнику Генштаба выгодно спецслужбам России и некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам Украины и является попыткой отвлечения внимания от виновников сдачи Крыма.

https://www.facebook.com/Zamana.V/posts/2470027549973883

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 2005–2007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 2012–2014 годах – начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

Теги: Россия, Украина, Александр Кузьмук, Владимир Замана, Сергей Гайдук, Виктор Муженко, Владимир Зеленский, ВСУ, спецслужбы, Михаил Забродский, Анатолий Лопата
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