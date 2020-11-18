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Замана: Чумак предлагал вывести войска в Киев на Майдан, и потом чтобы я организовал переход этих войск на сторону митингующих

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что если бы во время Революции достоинства в 2014 году он прислушался к экс-нардепу Виктору Чумаку и вывел ВСУ на Майдан, это привело бы к гражданской войне.

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Замана: На то время одни любыми средствами хотели удержать власть, другие любыми средствами получить эту власть
Замана: На то время одни любыми средствами хотели удержать власть, другие – любыми средствами получить эту власть
Фото: Замана Володимир Михайлович / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана заявил, что бывший народный депутат, экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в 2014 году предлагал ему вывести на Майдан войска.

При этом в ответ на обвинения беглого министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, что Замана отказался выводить войска для подавления мирных протестов, экс-начальник Генштаба сказал, что действовал согласно закону.

"Ну что здесь комментировать? Господин Захарченко – у него свое виденье. У меня абсолютно свое. Есть закон, согласно которому Вооруженные силы в таких ситуациях применяться не могут. Я выполнял закон. Я человек, который чтит закон, и я его выполнял. Я читал это обвинение. Он называет меня предателем. Знаете, в моем обвинении, которое прокуратура [подготовила], – меня обвиняли в том, что я вывел войска. Понимаете? Ну, это парадоксальные вещи. Одни говорят одно, другие – другое", – подчеркнул Замана.

По его словам, в 2014 году каждая из противоборствующих сторон преследовала свои цели.

"Я вам больше скажу. На то время одни любыми средствами хотели удержать власть, другие – любыми средствами получить эту власть. И я вам скажу такую вещь: у нас был народный депутат Чумак Виктор Васильевич. Так вот он ко мне приходил, предлагал вывести войска в Киев на Майдан, и потом чтобы я организовал переход этих войск на сторону митингующих. Вы понимаете, что происходило? Вот каждый преследовал свои цели. Если бы тогда Вооруженные силы появились в Киеве – я думаю, это была бы гражданская война", – отметил Замана.

Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой. Читайте полную версию интервью

Замана в 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 20052007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а в 20122014 годах – начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Виктор Чумак, Майдан, Владимир Замана, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обвинение, власть
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