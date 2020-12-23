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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула военнослужащего ВСУ с подконтрольной боевикам территории – делегация в ТКГ

Военнослужащий одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, младший сержант Александр Пупок попал к боевикам на Донбассе при обстоятельствах, которые выясняются, сообщили в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Украинский военный вернулся с территории, подконтрольной боевикам
Украинский военный вернулся с территории, подконтрольной боевикам
Фото: depositphotos.com

23 декабря Украине удалось вернуть военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, младшего сержанта Александра Пупка с территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. 

Об этом пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе сообщила в Facebook. 

В релизе сказано, что военный попал к боевикам "недавно" и при обстоятельствах, которые выясняются. 

Точную дату попадания бойца на территорию ОРДЛО не указывают, но 17 декабря пропал один из украинских военнослужащих на Донбассе. В штабе операции Объединенных сил информировали, что боевики взяли его в плен

"Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", – подчеркивали в штабе. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/167501195160299

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории "при неустановленных обстоятельствах".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, боевики, плен, ВСУ, военнослужащий, ОРДЛО, ТКГ
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