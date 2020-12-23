Украина вернула военнослужащего ВСУ с подконтрольной боевикам территории – делегация в ТКГ

23 декабря Украине удалось вернуть военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, младшего сержанта Александра Пупка с территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
Об этом пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе сообщила в Facebook.
В релизе сказано, что военный попал к боевикам "недавно" и при обстоятельствах, которые выясняются.
Точную дату попадания бойца на территорию ОРДЛО не указывают, но 17 декабря пропал один из украинских военнослужащих на Донбассе. В штабе операции Объединенных сил информировали, что боевики взяли его в плен.
"Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", – подчеркивали в штабе.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории "при неустановленных обстоятельствах".