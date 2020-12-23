Для восстановления Донбасса после войны нужно $20 млрд – Резников

Для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 млрд (569 млрд грн). Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников на заседании Кабинета Министров Украины 23 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Все эти цифры, конечно, ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас, они астрономические, и решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход – это инвесторы", – отметил он, представляя концепцию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
На этом же заседании Кабмин одобрил эту концепцию. Целью документа является формирование нового, инвестиционно привлекательного, региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой. Авторы документа считают, что это станет предпосылкой к постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий.
Согласно этой концепции планируется:
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.