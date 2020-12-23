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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для восстановления Донбасса после войны нужно $20 млрд – Резников

Кабинет Министров Украины одобрил концепцию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Во время ее обсуждения вице-премьер-министр Алексей Резников отметил, что на восстановление Донбасса после войны понадобится "астрономическая" сумма.

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Восстановить Донбасс за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно, считает Резников
Восстановить Донбасс за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно, считает Резников
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 млрд (569 млрд грн). Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников на заседании Кабинета Министров Украины 23 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Все эти цифры, конечно, ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас, они астрономические, и решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход – это инвесторы", – отметил он, представляя концепцию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

На этом же заседании Кабмин одобрил эту концепцию. Целью документа является формирование нового, инвестиционно привлекательного, региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой. Авторы документа считают, что это станет предпосылкой к постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно этой концепции планируется:

  • создание трех типов территорий приоритетного развития: на территории общин, прилегающих к линии разграничения, на всей территории Донецкой и Луганской областей и на территории отдельных производственных и рекреационных кластеров. Там будет установлен специальный режим инновационно-инвестиционной деятельности, предусматривающий стимулирующие условия в сфере налогообложения, кредитования и таможенной политики для каждого типа моделей;
  • внедрение новых инструментов защиты инвестиций, в частности открытие филиалов международных коммерческих арбитражей с распространением их юрисдикции на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей;
  • создание системы страховки от военных и политических рисков;
  • закрепление в законе неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов на время действия стратегии и другое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе
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