Россия отправила сотый "гуманитарный конвой" на Донбасс

Россия направила на оккупированные территории Донецкой области сотый "гуманитарный конвой". Об этом 25 ноября в Twitter написал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Александр Алимов.
"100-й гуманитарный конвой из РФ министерства по чрезвычайным ситуациям прибудет в ДНР 26 ноября Знаменитые белые грузовики доставят 60 тонн гуманитарных материалов, включая лекарства, медицинские изделия и медицинское оборудование", – сказано в сообщении.
100th humanitarian convoy from the * Emergencies Ministry will arrive in the Donetsk People's Republic on 26 Nov 2020. The famous white trucks will deliver 60 tons of humanitarian supplies, incl drugs, medical products & medical equipment.— Alexander Alimov (@A__Alimov) November 25, 2020
* #RussiaHelpshttps://t.co/nvyLNRYvT5 pic.twitter.com/TCnLrhcKv0
РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.