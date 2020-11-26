Россия отправила сотый "гуманитарный конвой" на Донбасс

26 ноября на оккупированные Россией территории Донецкой области прибудет "гуманитарный конвой". Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Александр Алимов.

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года Фото: depositphotos.com

Россия направила на оккупированные территории Донецкой области сотый "гуманитарный конвой". Об этом 25 ноября в Twitter написал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Александр Алимов.

"100-й гуманитарный конвой из РФ министерства по чрезвычайным ситуациям прибудет в ДНР 26 ноября Знаменитые белые грузовики доставят 60 тонн гуманитарных материалов, включая лекарства, медицинские изделия и медицинское оборудование", – сказано в сообщении.

100th humanitarian convoy from the * Emergencies Ministry will arrive in the Donetsk People's Republic on 26 Nov 2020. The famous white trucks will deliver 60 tons of humanitarian supplies, incl drugs, medical products & medical equipment.

* #RussiaHelpshttps://t.co/nvyLNRYvT5 pic.twitter.com/TCnLrhcKv0 — Alexander Alimov (@A__Alimov) November 25, 2020

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.