Зарплата и гибель патрульных, взятки, в шаге от смерти, Донбасс, Крым. Интервью Бацман с главой патрульной полиции Жуковым. Трансляция

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Жуков родился 1986 году в Коломые Ивано-Франковской области. Окончил факультет аэромобильных войск Одесского института сухопутных войск (сейчас – Военная академия). После окончания вуза проходил службу в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве, дослужился до заместителя командира батальона.

Жуков – участник антитеррористической операции. В 2014-м году его подразделение выполняло различные боевые задачи на Донбассе. В октябре и ноябре 2014 года участвовал в обороне донецкого аэропорта. Ситуацию на востоке активно освещал в Facebook, был известен подписчикам под ником "Позывной Маршал".

В сентябре 2015 года Жукова назначили заместителем начальника департамента патрульной службы, а в ноябре повысили до начальника департамента патрульной полиции. Жуков получил личный жетон под номером 00079 – в память о его службе в 79-й бригаде.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и высокий профессионализм удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "Народный герой Украины".

Женат, есть двое сыновей.