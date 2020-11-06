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Видео: Алеся Бацман / YouYube

Зарплата и гибель патрульных, взятки, в шаге от смерти, Донбасс, Крым. Интервью Бацман с главой патрульной полиции Жуковым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с начальником департамента патрульной полиции полковником полиции Евгением Жуковым. Программу записали 5 ноября по Skype. Во время интервью Жуков говорил о реформе патрульной полиции, зарплате полицейских, взятках и коррупции, гибели правоохранителей, участии в АТО, а также о своем позывном Маршал и самых страшных моментах войны.

 
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Жуков родился 1986 году в Коломые Ивано-Франковской области. Окончил факультет аэромобильных войск Одесского института сухопутных войск (сейчас – Военная академия). После окончания вуза проходил службу в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве, дослужился до заместителя командира батальона.

Жуков – участник антитеррористической операции. В 2014-м году его подразделение выполняло различные боевые задачи на Донбассе. В октябре и ноябре 2014 года участвовал в обороне донецкого аэропорта. Ситуацию на востоке активно освещал в Facebook, был известен подписчикам под ником "Позывной Маршал". 

В сентябре 2015 года Жукова назначили заместителем начальника департамента патрульной службы, а в ноябре повысили до начальника департамента патрульной полиции. Жуков получил личный жетон под номером 00079 – в память о его службе в 79-й бригаде. 

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и высокий профессионализм удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "Народный герой Украины". 

Женат, есть двое сыновей. 

Теги: полиция, Алеся Бацман, патрульная полиция, Евгений Жуков, Национальная полиция
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