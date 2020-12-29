28 декабря на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

Боевики 28 декабря открывали огонь в районе Водяного, Пивденного, Марьинки, Авдеевки, Светлодарска и Чермалыка, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С начала суток 29 декабря в зоне ООС соблюдается режим тишины, сообщили в штабе Фото: EPA

28 декабря в зоне операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook 29 декабря.

Боевики открывали огонь в районе Водяного, Пивденного, Марьинки, Авдеевки, Светлодарска и Чермалыка.

"Вследствие вражеского огня один наш военный получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь врачей. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

С начала суток 29 декабря нарушений режима тишины в зоне ООС не было, сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.