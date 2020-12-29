ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кривонос: Готовы ли люди в Украине к организованным действиям в случае открытой агрессии РФ? Нет. У нас власть лишь вводит народ в заблуждение

Украинские военнослужащие понимают, что необходимо быть готовыми к любым вариантам развития ситуации в противостоянии российской агрессии, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кривонос: Надо готовиться, тренироваться и отрабатывать все варианты действий
Кривонос: Надо готовиться, тренироваться и отрабатывать все варианты действий
Фото: Сергій Кривонос / Facebook

Украинские власти вводят народ в заблуждение и никак не содействуют тому, чтобы украинцы были готовы к организованным действиям в случае открытой агрессии РФ. Об этом в интервью изданию НВ заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Большинство населения нашей страны не готово к обострению ситуации. Их к этому не готовят, потому что, если их к этому готовить, некоторые люди начнут задавать вопросы. Ситуация продолжит [развиваться так же], как в предыдущие годы – как говорят на русском, "авось рассосется". Но военные понимают, что надо быть готовыми к любым вариантам. И людей к этому надо готовить. Твои желания могут не совпадать с твоей обучаемостью и тренированностью при ведении боевых действий. Поэтому надо готовиться, тренироваться и отрабатывать все варианты действий, в том числе и гражданского населения на всей территории Украины", – отметил Кривонос.

По его словам, действующая украинская власть предпочитает не говорить о реалиях сегодняшнего дня.

"Сейчас, если поставить вопрос: а готовы ли у нас те же бомбоубежища в случае открытой агрессии Российской Федерации? Готовы ли мы к аварийному обеспечению водой? Электричеством? Вообще у нас готовы люди к организованным действиям? Нет. Поэтому вопрос очень острый и власть должна работать с собственным народом. К сожалению, у нас власть работает только в направлении введения собственного народа в информационное заблуждение – что у нас все хорошо, у нас строятся новые дороги, у нас все будет завтра. О реалиях сегодняшнего дня никто не говорит. Все будет завтра. Ждите, верьте, надейтесь", – подчеркнул Кривонос.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

В интервью "Фокусу", опубликованном 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны оккупированного Крыма, сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

Его слова раскритиковал Кривонос.

"2014 год показал, что огромное количество [граждан] шло [воевать], но еще большее количество убегало от мобилизации. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, военные, агрессия, боевики, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, наступление, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS