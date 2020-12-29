Кривонос: Готовы ли люди в Украине к организованным действиям в случае открытой агрессии РФ? Нет. У нас власть лишь вводит народ в заблуждение

Украинские военнослужащие понимают, что необходимо быть готовыми к любым вариантам развития ситуации в противостоянии российской агрессии, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Украинские власти вводят народ в заблуждение и никак не содействуют тому, чтобы украинцы были готовы к организованным действиям в случае открытой агрессии РФ. Об этом в интервью изданию НВ заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Большинство населения нашей страны не готово к обострению ситуации. Их к этому не готовят, потому что, если их к этому готовить, некоторые люди начнут задавать вопросы. Ситуация продолжит [развиваться так же], как в предыдущие годы – как говорят на русском, "авось рассосется". Но военные понимают, что надо быть готовыми к любым вариантам. И людей к этому надо готовить. Твои желания могут не совпадать с твоей обучаемостью и тренированностью при ведении боевых действий. Поэтому надо готовиться, тренироваться и отрабатывать все варианты действий, в том числе и гражданского населения на всей территории Украины", – отметил Кривонос.

По его словам, действующая украинская власть предпочитает не говорить о реалиях сегодняшнего дня.

"Сейчас, если поставить вопрос: а готовы ли у нас те же бомбоубежища в случае открытой агрессии Российской Федерации? Готовы ли мы к аварийному обеспечению водой? Электричеством? Вообще у нас готовы люди к организованным действиям? Нет. Поэтому вопрос очень острый и власть должна работать с собственным народом. К сожалению, у нас власть работает только в направлении введения собственного народа в информационное заблуждение – что у нас все хорошо, у нас строятся новые дороги, у нас все будет завтра. О реалиях сегодняшнего дня никто не говорит. Все будет завтра. Ждите, верьте, надейтесь", – подчеркнул Кривонос.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

В интервью "Фокусу", опубликованном 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны оккупированного Крыма, сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

Его слова раскритиковал Кривонос.

"2014 год показал, что огромное количество [граждан] шло [воевать], но еще большее количество убегало от мобилизации. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", – сказал он.