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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

27 декабря незаконные вооруженные формирования России на Донбассе семь раз нарушили договоренности о перемирии, в том числе зафиксирован пролет беспилотника, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные 27 декабря отвечали на обстрелы
Украинские военные 27 декабря отвечали на обстрелы
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

27 декабря пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, с начала текущих суток – один раз, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. 

Также накануне зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов. 

"Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Водяного [Донецкой области], расположенного в Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – сказано в релизе.

Украинские военные 27 декабря ответили на обстрелы оккупантов, уточнили в штабе. 28 декабря боевики стреляли не прицельно, поэтому силы ООС не открывали ответный огонь, говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/213372500320170/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: украинский военный, гранатомет, Водяное, ВСУ, обстрелы, травма, Донецкое, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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