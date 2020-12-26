Боевики обстреляли частный сектор в Водяном из миномета – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 25 декабря на Донбассе боевики вели стрельбу в районе населенного пункта Водяное. Вооруженные формирования России обстреляли частный сектор из миномета калибра 120 мм, одна мина попала во двор местного жителя.

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 декабря, зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook утром 26 декабря.

Возле населенного пункта Водяное на Приазовье боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования России обстреляли частный сектор населенного пункта из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал, рассказали военные.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", – добавили в штабе.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии разграничения наблюдается тишина.